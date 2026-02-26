Monaco, Pocognoli: "Espulsione Coulibaly decisiva, l'arbitro ha usato due pesi e due misure"

Dopo il 2-2 contro il Paris Saint-Germain al ritorno dei play-off di Champions League, l’allenatore del Monaco. Sebastien Pocognoli, non nasconde sentimenti contrastanti: orgoglio per la prestazione, ma anche profonda amarezza per l’epilogo e l'eliminazione.

"Provo entrambe le cose - ha spiegato -. C’è grande fierezza per quello che abbiamo fatto nelle due partite. Siamo stati solidi, abbiamo messo in difficoltà il PSG e per questo faccio i complimenti ai ragazzi". Tuttavia, il tecnico si interroga su ciò che sarebbe potuto accadere senza le espulsioni che hanno condizionato entrambi i confronti: all’andata quella di Golovin, al ritorno il doppio giallo a Mamadou Coulibaly al 58’.

Proprio l’uscita del giovane centrocampista viene indicata come snodo decisivo: "Sì, è stato il momento chiave, come all’andata. Dopo il cartellino è arrivato subito il loro gol. Per me il secondo giallo è severo: due ammonizioni in pochi minuti sono eccessive. Se l’arbitro applica quel metro, avrebbe potuto sanzionare anche Hernandez. Coulibaly è un ragazzo giovane, Hernandez è un campione del mondo, eppure è al nostro che si chiede di calmarsi. Mi sembra ci siano due pesi e due misure". Parole che tradiscono anche una certa rabbia per decisioni che, secondo il club del Principato, si ripeterebbero con troppa frequenza.

Guardando al percorso europeo, l’allenatore riconosce qualche rimpianto: "Contro il Tottenham dovevamo vincere, con il Paphos gestire meglio, a Madrid abbiamo imparato a caro prezzo". Nel complesso giudica positiva la campagna europea: "Siamo usciti allo stesso punto della scorsa stagione. Ora dobbiamo costruire per fare un passo in più".