Monaco, la ricetta di Pocognoli: "Ambiziosi e ponderati nel nostro approccio alla gara"

Il tecnico del Monaco Sebastien Pocognoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Paris Saint-Germain di domani sera: "Dovremo giocare la nostra partita tenendo conto di tutti i fattori, anche se non dovremmo pensarci troppo. Soprattutto, cercheremo di attenerci al piano di gioco che vogliamo attuare domani e di mantenere una mentalità che punti a raggiungere un risultato che ci lasci tutte le speranze possibili, e ovviamente, prima si inizia la partita, meglio è. Ma affronteremo un'ottima squadra, quindi dovremo gestirla, essendo ambiziosi ma anche ponderati nel nostro approccio alla partita.

Onestamente, mi concentro di più sull'analisi della nostra squadra, quindi è difficile per me confrontare questa formazione con quella della scorsa stagione. Hanno vinto tutto il possibile nel 2025, in ogni caso, e sono una grande squadra che lotterà per tutto anche quest'anno, perché questa è l'ambizione che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Con la qualità che possiedono, è normale che puntino al massimo alla loro portata, quindi è difficile confrontare le stagioni, ma ripeto, sono una squadra con molta qualità.

Non voglio davvero parlare di cosa significherebbe passare il turno, perché mancano ancora 90 minuti o più prima di poter discutere di nuovo del risultato. Restiamo equilibrati, soprattutto dopo la partita giocata a Lens, dove abbiamo fatto delle ottime cose. Diamo solo alla squadra l'opportunità di entrare nelle migliori condizioni possibili per questa partita e di partire col piede giusto, per cercare di ottenere un risultato positivo. Poi potremo fare il punto della situazione".