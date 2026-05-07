PSG in finale, caos a Parigi: 127 persone arrestate, 23 agenti feriti negli scontri

Dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alla finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la serata di festeggiamenti a Parigi è stata segnata da gravi incidenti che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine.

Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha reso noto che "127 persone sono state arrestate nell’area metropolitana di Parigi, di cui 107 nella capitale". Ha inoltre precisato che "11 persone sono rimaste ferite, tra cui una in modo grave a causa di un ordigno pirotecnico", aggiungendo che anche "23 agenti di polizia hanno riportato ferite lievi".

Nuñez ha condannato con fermezza quanto accaduto, sottolineando al tempo stesso la rapidità di intervento delle forze dell’ordine durante la notte. Guardando alla finale del 30 maggio, ha annunciato che sarà predisposto "un dispositivo di sicurezza di grande portata", assicurando che "non saranno tollerati disordini e ci saranno interventi sistematici in caso di incidenti".

Il ministro ha criticato la decisione del sindaco di Parigi di annunciare unilateralmente l’organizzazione di una fan-zone, spiegando che "in genere queste decisioni vengono discusse preventivamente con la prefettura di polizia" e che sarà necessario chiarire la collocazione dell’area dedicata ai tifosi.

La finale, in programma a Budapest con calcio d’inizio anticipato alle 18, sarà accompagnata da un dispositivo di sicurezza rafforzato anche a livello europeo. L’obiettivo dichiarato delle autorità calcistiche è garantire un evento sicuro e accessibile alle famiglie, evitando il ripetersi delle tensioni registrate dopo la semifinale.