Psg, intervento killer su Chevalier: "Camara poteva cambiarmi la carriera, sono fortunato"

Il Paris Saint-Germain cade nello scontro ad alta quota contro il Monaco (1-0, decisivo Minamino) e presta il fianco al sorpasso delle inseguitrici, con Marsiglia e Lens che potrebbero portarsi a +1 in caso di vittoria nelle rispettive gare (rispettivamente contro Tolosa e Angers).

Una gara che ha fatto discutere, soprattutto per un intervento non sanzionato da arbitro e VAR da parte di Camara sul portiere del PSG Lucas Chevalier.

Lo stesso Chevalier ha commentato la gara dei suoi ai microfoni di Ligue 1+: "Ci sono state molte cose che non sono state oggi. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, abbiamo perso dei palloni un po' stupidi. Penso che non fossimo al 100%. Il Monaco è stato un po' più tagliente. Abbiamo spinto negli ultimi 10 minuti ma non è stato sufficiente. Abbiamo molti infortuni dall'inizio della stagione, abbiamo incatenato molto. È una stagione particolare rispetto alla stagione scorsa".

Poi sull'intervento ai suoi danni: La caviglia? Potrebbe andare meglio", ha detto. Parlando a BeIN Sport ha poi aggiunto: "Per la mia caviglia: penso che tutti abbiano visto cosa sia successo... Penso che oggi la mia carriera avrebbe potuto prendere una svolta e sono stato molto fortunato. Ormai è successo, è il passato. Ma penso che a volte ci siano dei gesti che dobbiamo evitare. Oggi so solo che sono stato molto fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio ogni settimana".