Prestazione impressionante, Safonov si è preso definitivamente il PSG. Chevalier, e ora?

Serata perfetta per il Paris Saint-Germain a Stamford Bridge: i parigini hanno dominato il Chelsea e si sono qualificati ai quarti di Champions League con un netto 3-0, dopo la vittoria per 5-2 dell’andata. Decisivo il duo Kvaratskhelia-Barcola, mentre la difesa dei Blues ha mostrato tutte le sue lacune, spiegate bene dagli errori di Mamadou Sarr.

Nonostante il dominio, la partita non è stata priva di brividi: il PSG ha rischiato in diverse occasioni, ma a fare la differenza è stato il portiere Matvey Safonov. Confermato titolare da Luis Enrique, il russo ha realizzato ben 9 interventi, tra parate spettacolari e respinte fondamentali, garantendo un clean sheet preziosissimo. Safonov ha sventato pericoli soprattutto nel finale di primo tempo (42’ e 43’) e nella ripresa (60’, 64’, 76’), guadagnandosi il plauso dei compagni: Marquinhos ha sottolineato quanto sia importante avere un portiere capace di gestire la pressione, mentre Kvaratskhelia ha ammesso che il trofeo di MVP della partita sarebbe spettato a lui.

Luis Enrique, pur con la consueta moderazione, ha lodato la prestazione di Safonov e ha ricordato la fortuna di avere tre portieri di alto livello, tra cui Lucas Chevalier, oggi relegato in panchina.