Non è mai troppo tardi: la candidatura di Fabregas che fa tremare Chevalier

Jean Butez è stato determinante nel successo conquistato ieri dal Como in quel di Cagliari. Sul finire del match, con la squadra di Fabregas avanti 2-1, il portiere francese s'è reso protagonista di una grande parata su Adopo. Una conclusione a botta sicura da posizione ravvicinata del centrocampista rossoblù che l'estremo difensore ha sputato fuori dallo specchio della porta con un intervento tutto istinto. "Gestione da portiere moderno, guida la linea alta e pulisce tanti palloni in profondità, il riflesso decisivo su Adopo nel finale vale di fatto l’intera posta", il commento di TMW alla sua prestazione. Voto 7.5, il migliore insieme a quel Da Cunha che con la sua fiondata nel secondo tempo ha deciso la partita.

Butez è uno dei segreti di un Como che dopo 28 partite di campionato occupa la quinta posizione. Che a sorpresa è in lotta anche per un pass per la partecipazione alla prossima Champions League. Un portiere sbarcato a Como nei primi giorni del 2025 tra lo scetticismo generale che si sta rivelando il numero uno perfetto per questa squadra. Lo si vede dalle prestazioni, lo pensa soprattutto Fabregas che ieri l'ha elogiato pubblicamente: "Si parla sempre di soldi, abbiamo speso con ragazzi giovani che non hanno fatto niente nel calcio, ma non abbiamo fenomeni. Abbiamo speso poco per Valle, Diego Carlos ma anche Butez che per me è un fuoriclasse. Lavora come un animale, ho il miglior allenatore dei portieri di Spagna, sta migliorando ma ha anche una voglia di imparare, non è mai tardi per farlo. E' tutto nella testa".

Effettivamente Butez è costato al Como solo due milioni di euro. Fu acquistato nella sessione invernale della scorsa stagione quando non giocava più nemmeno all'Anversa, all'alba dei trent'anni. La squadra lariana ci ha puntato e ora ha in rosa un portiere che a sorpresa potrebbe addirittura partecipare al prossimo Mondiale con la maglia della Francia: "Sta dimostrando di essere un leader, è pronto anche per la Nazionale", ha detto ieri Fabregas. Parole che non sorprendono più di tanto visto che lo stesso ct Deschamps, a metà febbraio, aveva parlato di Butez come ipotesi per la nazionale transalpina. Una candidatura che sta diventando sempre più realtà visto che nel frattempo Lucas Chevalier, ovvero il portiere scelto dal PSG la scorsa estate per sostituire Donnarumma, non gioca più a favore di Safonov: la sua ultima gara è datata 23 gennaio.