PSG, si ferma di nuovo Nuno Mendes: out dai convocati. La lista di Luis Enrique per il Monaco

Scatta il conto alla rovescia per il big match della quattordicesima giornata di Ligue 1: il Paris Saint-Germain di Luis Enrique farà visita al Monaco alle ore 17:00, in uno scontro diretto cruciale per la vetta. Il tecnico spagnolo ha appena diramato la lista dei convocati. La buona notizia è la presenza di Ousmane Dembélé. Pesano però le assenze, in particolare nel reparto difensivo: out Hakimi, Doué, e soprattutto Nuno Mendes, che è incappato in un nuovo infortunio che lo costringe ai box.

Dopo la squalifica rimediata contro il Tottenham, è presente e torna tra i convocati Lucas Hernandez, sostituto naturale di Nuno Mendes. Per completare la rosa, Luis Enrique ha attinto dalla cantera, convocando i giovani Boly, Ndjantou e Mbaye. Una difesa da inventare per il PSG, chiamato a non fallire nel Principato.



I CONVOCATI: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Fabian, Ramos, Dembélé; Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Mayulu, Barcola, Chevalier, Zaire-Emery, Safonov, Boly, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Martin James, Joao Neves