Real, Courtois pronto per l'eventuale semifinale di Champions e il Clasico di campionato

Buone notizie in arrivo per Thibaut Courtois, attualmente fermo ai box dopo l’infortunio rimediato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Il portiere del Real Madrid era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo e gli esami avevano evidenziato una lesione muscolare al fascio anteriore del quadricipite destro.

Secondo quanto riportato da The Athletic, però, il 33enne belga sarebbe ormai nella fase finale del recupero e intravede concretamente il rientro. L’ipotesi più rilevante riguarda il suo possibile ritorno in tempo per le eventuali semifinali di Champions League, qualora il Real Madrid dovesse superare il turno e affronterà così la vincente della sfida tra PSG e Liverpool. Lo staff medico madridista valuta con ottimismo l’evoluzione del quadro clinico, anche se la priorità resta evitare ricadute in una fase cruciale della stagione. Il calendario potrebbe giocare a favore del portiere, che punta anche a un altro obiettivo importante: essere disponibile per il Clásico del 10 maggio contro il Barcellona.