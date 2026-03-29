Il Real Madrid trema: le condizioni di Courtois preoccupano in vista del Bayern Monaco
Il Real Madrid deve fare i conti con un nuovo problema tra i pali. Thibaut Courtois, uscito all’intervallo nella sfida di Champions League contro il Manchester City, è stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare che complica i piani dei blancos nel momento decisivo della stagione. Il portiere belga ha riportato una lesione alle fibre anteriori del quadricipite destro, un problema che richiederà almeno dieci giorni di stop e che, secondo le indicazioni emerse, si sarebbe aggravato negli ultimi giorni. Una situazione che preoccupa lo staff medico, chiamato ora a gestire con attenzione il recupero.
In vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, in programma il 15 aprile, la presenza di Courtois appare fortemente in dubbio. Un’assenza pesante, considerando il ruolo chiave del numero uno madridista nelle partite europee. In caso di forfait, toccherà ad Andriy Lunin difendere la porta del Real, come già accaduto nell’ultima uscita contro l’Atlético Madrid. Il portiere ucraino potrebbe così essere chiamato a una prova di alto livello in una delle sfide più importanti della stagione.
Il rientro di Courtois resta incerto, mentre il Real si prepara a gestire l’emergenza nel reparto difensivo. A riportarlo è ESPN.