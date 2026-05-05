Real Madrid, Mendy è di cristallo: i numeri sugli infortuni sono da perdere la testa
La sfortuna continua ad accanirsi su Ferland Mendy, costretto a fermarsi nuovamente dopo l’ultimo infortunio rimediato domenica con il Real Madrid. Il terzino francese ha dovuto lasciare il campo ancora una volta, confermando una fragilità fisica che accompagna ormai da tempo la sua esperienza in Spagna.
I numeri raccontano una storia chiara: dal suo arrivo nel 2019, Mendy ha collezionato 210 presenze ma è stato costretto a saltare ben 170 partite a causa di problemi fisici. Quello attuale rappresenta già il sedicesimo infortunio con la maglia dei Blancos, un dato che pesa inevitabilmente anche nelle valutazioni sul suo rendimento complessivo.
Questa volta, inoltre, lo stop è particolarmente serio. La lesione al tendine del retto femorale lo terrà fuori per diversi mesi, compromettendo non solo il finale di stagione ma anche gli impegni con la nazionale. Il difensore, infatti, sarà costretto a rinunciare ai prossimi Mondiali con la Francia.
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