Ufficiale La seconda tappa di Nzonzi allo Stoke è durata un anno: il contratto non sarà rinnovato

Lo Stoke City ha annunciato una profonda revisione della rosa in vista della nuova stagione, con diversi movimenti tra uscite, conferme e rientri dai prestiti. Tra i giocatori in partenza figurano Lewis Baker e Steven Nzonzi, entrambi in scadenza di contratto. Baker, 31 anni, lascia il club dopo cinque stagioni a Stoke-on-Trent, durante le quali ha collezionato 92 presenze da titolare in Championship, 14 delle quali nell’ultima stagione 2025/26. Un’esperienza lunga e significativa che si conclude con la naturale scadenza dell’accordo.

Più particolare il percorso di Steven Nzonzi, tornato al bet365 Stadium nell’agosto scorso a distanza di dieci anni dalla sua prima esperienza in Premier League con i Potters. Il centrocampista francese, 37 anni, ha disputato 31 partite in questa stagione, di cui 17 da titolare, superando complessivamente quota 150 presenze con il club sommando i due periodi trascorsi a Stoke.

Sul fronte degli arrivi, il club ha invece reso definitivo l’acquisto di Milan Smit, arrivato a gennaio in prestito dal Go Ahead Eagles. Il trasferimento è stato confermato dopo il raggiungimento delle condizioni previste dall’accordo iniziale, che hanno fatto scattare l’obbligo di riscatto. In casa Stoke arriva anche la conferma di Ben Wilmot, con il difensore che ha prolungato la sua permanenza per una sesta stagione grazie all’attivazione di un’opzione di rinnovo annuale esercitata durante la scorsa annata. Resta invece aperto il dialogo con Aaron Cresswell, il cui contratto è in scadenza, mentre Frank Fielding ha già firmato un’estensione di 12 mesi.