Ufficiale Maxime Busi vola in Olanda: il Reims presta l'ex Parma al NAC Breda fino a giugno

Maxime Busi aveva espresso il desiderio di giocare dopo una prima parte di stagione vissuta totalmente da comprimario al Reims. Il club francese ha deciso di accontentarlo e lo ha prestato al NAC Breda fino al 30 giugno 2025.

Ripartirà così dall'Eredivisie l'ex terzino destro del Parma. Classe 1999, il giocatore belga ha disputato 32 partite con i crociati, che lo avevano prelevato nel 2020 dallo Charleroi per quasi 7 milioni. Dopo 2 stagioni tutt'altro che entusiasmanti Busi era approdato in Francia per 2 milioni ma non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra. Adesso potrà provare a rilanciare la sua carriera.