Ufficiale Il Sunderland blinda uno dei suoi migliori talenti: rinnovo fino al 2030 per Eliezer Mayenda

Il Sunderland ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Eliezer Mayenda, che lega il proprio futuro al club fino al 2030. Reduce da una stagione entusiasmante, l’attaccante 20enne è stato protagonista della promozione in Premier League dopo otto anni di assenza. Con 10 gol e 5 assist, Mayenda ha avuto un ruolo determinante nella squadra di Régis Le Bris, andando a segno nella semifinale playoff contro il Coventry City e soprattutto nella finale di Wembley, scrivendo così il suo nome nella storia dei Black Cats.

Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale spagnola Under 21, conquistata a inizio anno: "Sono felicissimo di firmare questo nuovo contratto", ha dichiarato il classe 2005 di Saragozza. "Questo è il mio club, la mia squadra, la mia città. I tifosi del Sunderland sono tra i migliori d’Inghilterra e giocare al Stadium of Light è sempre incredibile. Se posso dare un messaggio, è di continuare così: mi sento benissimo ogni volta che scendo in campo"..

Il direttore sportivo Kristjaan Speakman ha aggiunto: "Eliezer ha fatto enormi progressi negli ultimi due anni. È un giocatore fondamentale per noi e il suo impegno sarà decisivo per affrontare la Premier League. I nostri tifosi saranno entusiasti di questa notizia".