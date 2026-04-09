SPL, Retegui stecca: l'Al Qadsiah delude, solo un pareggio. La vetta è un miraggio
Deludente prova dell'Al Qadsiah e di Mateo Retegui (ex Atalanta e attaccante della Nazionale italiana) che finisce solamente per pareggiare 1-1 contro la quindicesima forza della Saudi Pro League, perdendo terreno importante dalla top 3 in classifica.
La rete dell'ex Cagliari Nandez viene cancellata parzialmente dalla rete di Vada (in occasione del 28^ turno), così la quarta classificata resta indietro cinque punti rispetto all'Al Ahli di Kessie. Ingigantendo colpevolmente di 9 punti il ritardo da Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr.
La 28^ giornata
Risultati di stasera
Damac - Al Qadsiah 1-1
Al Ettifaq - Al Riyadh
Classifica aggiornata
1. Al Nassr 70 punti
2. Al Hilal 68
3. Al Ahli 66
4. Al Qadsiah 61
5. Al Taawon 46
6. Al Ittihad 45
7. Al Ettifaq 42
8. NEOM SC 39
9. Al Fayha 34
10. Al Khaleej 31
11. Al Hazem 31
12. Al Shabab 30
13. Al Fateh 28
14. Al Kholood 26
15. Damac 23
16. Al Riyadh 20
17. Al Okhdood 16
18. Al Najma 8
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