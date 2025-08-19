Ufficiale Sampdoria, ecco il colpo in mezzo al campo: dal Como arriva il danese Abildgaard

Secondo acquisto ufficiale di giornata- dopo il portiere belga Gaetan Coucke - per la Sampdoria che ha depositato in Lega B, come riportato nell’apposita sezione del suo sito, il contratto di Oliver Abildgaard. Il centrocampista classe ‘96 arriva dal Como a titolo definitivo.

La Sampdoria ha superato la concorrenza di Spezia ed Empoli per il calciatore che è reduce da due promozioni in Serie A consecutive con le maglie del Como e del Pisa. Per il danese in totale sono 52 le presenze nel campionato cadetto con due reti all’attivo. Ora si attende il comunicato del club blucerchiato per conoscere i dettagli del legame che unirà la società ad Abildgaard.