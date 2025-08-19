Ufficiale
Sampdoria, ecco il colpo in mezzo al campo: dal Como arriva il danese Abildgaard
TUTTO mercato WEB
Secondo acquisto ufficiale di giornata- dopo il portiere belga Gaetan Coucke - per la Sampdoria che ha depositato in Lega B, come riportato nell’apposita sezione del suo sito, il contratto di Oliver Abildgaard. Il centrocampista classe ‘96 arriva dal Como a titolo definitivo.
La Sampdoria ha superato la concorrenza di Spezia ed Empoli per il calciatore che è reduce da due promozioni in Serie A consecutive con le maglie del Como e del Pisa. Per il danese in totale sono 52 le presenze nel campionato cadetto con due reti all’attivo. Ora si attende il comunicato del club blucerchiato per conoscere i dettagli del legame che unirà la società ad Abildgaard.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
Le più lette
1 Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Se il buongiorno si vede dal mattino...Cantore alla conquista degli USA, con vista sul Pallone d'Oro