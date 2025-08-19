Ufficiale Espanyol, c'è il rinnovo di Roca fino al 2028: "È un sogno che si avvera"

Continua il sodalizio tra l'attaccante Antoniu Roca e l'Espanyol. Come infatti comunicato dal club catalano sui propri canali ufficiali, il calciatore ha firmato quest'oggi un rinnovo di contratto fino al giugno del 2028.

Dopo aver esordito in prima squadra nella stagione 2023/24 in Seconda Divisione, e essersi affermato la scorsa stagione, sempre in Seconda Divisone, Antoniu Roca è diventato uno dei punti di forza della squadra allenata da Manolo González, che ha voluto trattenerlo con forza. Il suo contratto era valido fino alla fine della stagione in corso, con possibilità di rinnovo automatico in base al numero di partite giocate, ma l'Espanyol ha preferito non aspettare per vedere se questa condizione si verificasse e ha deciso di passare direttamente all'azione.

"È un sogno che si avvera. È uno dei giorni più felici della mia vita perché potrò rinnovare con l'Espanyol , la squadra che mi ha dato l'opportunità di diventare professionista", ha dichiarato lo stesso Antoniu Roca ai microfoni ufficiali della squadra.