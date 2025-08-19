Lazio, rientro in gruppo rimandato per Vecino: oggi l'uruguaiano si è allenato a parte

Matias Vecino non è rientrato in gruppo neanche oggi. Come riportato da LaLazioSiamoNoi.it, l'uruguaiano si è allenato ancora a parte e non ha recuperato dall'affaticamento muscolare che ha accusato prima del match contro il Burnely, datato 9 agosto: gli esami avevano scongiurato lesioni e quindi Maurizio Sarri contava di recuperarlo presto.

Sembra impossibile in questo momento che riesca a essere in campo all'esordio in Serie A contro il Como. I biancocelesti restano prudenti, soprattutto a causa della ricaduta che nella stagione conclusasi a maggio lo ha costretto a rimanere fuori per gran parte dell'anno. Alla sua assenza si aggiungeranno quelle di Patric, ai box per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, Alessio Romagnoli, squalificato, Samuel Gigot, alle prese con dei problemi alla schiena, e Gustav Isaksen, in ripresa dopo la mononucleosi.

La Lazio giocherà dunque con Provedel tra i pali, in difesa sicuri del posto Nuno Tavares, Provstgaard e Gila, mentre è ballottaggio aperto tra Lazzari e Marusic, con l'italiano favorito. A centrocampo ci saranno Guendouzi, Rovella, in vantaggio su Cataldi, e Dele-Bashiru. In attacco titolari Cancellieri e Zaccagni sugli esterni e Castellanos al centro, malgrado Dia non abbia intenzione di rendere la vita facile al compagno.