Ufficiale Rinnovo di famiglia nel Colonia: i fratelli El Mala prolungano il contratto fino al 2030

Doppio rinnovo in casa Colonia, che ha annunciato oggi il prolungamento dei contratti dei fratelli El Mala - Malek e Said - fino al 2030. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il FC Köln ha prolungato i contratti di Malek e Said El Mala fino al 2030. Said El Mala inizierà oggi la pre-stagione, volando con la prima squadra verso il ritiro in Stiria dopo la vacanza successiva al Campionato Europeo Under 19. Malek El Mala si allenerà con l'Under 21 e guadagnerà minuti preziosi nella Regionalliga West. La prossima settimana, il campionato inizierà con una partita in trasferta contro l'1. FC Bocholt.

Said El Mala è nato il 26 agosto 2006. L'attaccante ha disputato un'ottima stagione nella Bundesliga Under 19 (19 partite, 11 gol, sei assist) e si è guadagnato il diritto di giocare in prima squadra. Dopo il suo debutto il 21 febbraio 2024, ha collezionato altre 10 presenze. Alla 31ª giornata, ha segnato il suo primo gol da professionista nella vittoria per 1-0 contro il VfB Lubecca. La scorsa stagione ha collezionato 32 presenze, segnando 13 gol e fornendo altri cinque assist. Ha fatto parte della nazionale Under 19 tedesca che ha partecipato al Campionato Europeo Under 19 di quest'estate, classificandosi capocannoniere del torneo.

Malek El Mala è nato il 2 aprile 2005. Fino al suo trasferimento al Viktoria, ha giocato come difensore centrale. Dall'altra parte del Reno, ha iniziato il suo percorso per diventare attaccante. Nella Bundesliga Under 19 2023-24, ha segnato 10 gol e fornito sette assist in 22 partite. Ha esordito con la nazionale Under 19 tedesca e in Terza Liga negli ultimi 18 mesi. Fino al suo infortunio, ha collezionato 19 presenze, segnando tre gol".