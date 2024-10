Ufficiale Al Shabab, l'italiano Teti non è più il direttore sportivo. Lascia l'incarico dopo un anno

A un anno dalla sua nomina, Domenico Teti non è più il direttore sportivo dell'Al Shabab. Lo ha annunciato il club saudita sui propri canali ufficiali.

Per il 48enne italiano termina dunque l'avventura in terra saudita. Teti ha svolto lo stesso ruolo anche con il PAOK, l'APOEL Nicosia, il Lugano e soprattutto con il Novara, dove è rimasto per ben quattro stagioni, dal 2014 al 2018. In precedenza era stato direttore tecnico della Sampdoria e responsabile del settore giovanile dell'Hellas Verona.