Sergio Ramos, addio al Messico e ritorno immediato in Europa? L'ex Real sogna il Mondiale
Nonostante un’esperienza ricca di gol (sette in 30 gare) e grande impatto mediatico con i Rayados de Monterrey, il futuro di Sergio Ramos sembra tingersi nuovamente dei colori dell'Europa. Il difensore spagnolo sarebbe pronto a dire addio al Messico e, in scadenza di contratto, preferirebbe un clamoroso ritorno in Spagna o in un campionato europeo di alto livello.
Dietro la decisione, secondo quanto riportato da El Chiringuito, duplice è la motivazione che spinge l'ex capitano della Roja (prossimo ai 40 anni) a rimettersi in gioco. Da un lato, c’è la voglia di ricondurre la famiglia a uno stile di vita più vicino a quello spagnolo. Dall’altro, e forse più importante per il suo ego, c'è l'ambizione di riconquistare la Nazionale.
Ramos crede fermamente che giocare in un campionato più competitivo, con un ritmo diverso rispetto alla Liga MX, possa convincere il CT Luis de la Fuente a prenderlo in considerazione per la prossima Coppa del Mondo. Un precedente illustre esiste: il caso di Aymeric Laporte, rientrato in Europa (seppur per l'Arabia) per restare nel mirino del selezionatore. Nonostante l'età, Ramos ha dimostrato di avere ancora tanto da dare in campo. Ora non resta che attendere le offerte che possano concretizzare questo sogno di cuore e di maglia, rilanciando l'eterno campione nel calcio che conta.
