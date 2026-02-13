Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Siviglia, il presidente spiega il mancato arrivo di Ramos: "Decisione mia, non dell'allenatore"

Siviglia, il presidente spiega il mancato arrivo di Ramos: "Decisione mia, non dell'allenatore"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 09:39Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il cerchio non si è chiuso come sperava Sergio Ramos. A 39 anni, dopo l’esperienza in Messico con il Monterrey, il centrale andaluso ha valutato più di una strada per tornare al Siviglia: non solo un rientro in campo per dare una mano a una squadra in difficoltà, ma persino un coinvolgimento a livello di proprietà. Nessuna delle ipotesi, però, ha trovato sbocco.

A fare chiarezza è stato il presidente José María del Nido Carrasco, intervenuto ai taccuini di AS: “La decisione di non far tornare Ramos al Siviglia è stata mia. Tutti sanno quanto mi sono battuto per riportarlo qui due anni fa e per trattenerlo. Ho spiegato al suo entourage che per me era incompatibile per lui essere proprietario e, allo stesso tempo, giocatore del Siviglia”. Una presa di posizione netta, che sgombra il campo da equivoci.

Il numero uno del club ha poi escluso motivazioni tecniche o economiche: “Non c’entra il tetto salariale e non è una scelta sportiva. Né l’allenatore Matías Almeyda né il direttore sportivo Víctor Orta Cordón hanno responsabilità”. Un chiarimento che chiude definitivamente la porta a un doppio ruolo per Ramos.

Articoli correlati
Il Siviglia non riaccoglierà Ramos da giocatore: "Questione chiusa, non è una possibilità"... Il Siviglia non riaccoglierà Ramos da giocatore: "Questione chiusa, non è una possibilità"
Siviglia, Vlachodimos eroe: "Il rigore? Ero d'accordo con il preparatore... e mia... Siviglia, Vlachodimos eroe: "Il rigore? Ero d'accordo con il preparatore... e mia moglie"
LaLiga, l'Athletic Bilbao fa poker. Getafe corsaro, pari Siviglia in casa contro... LaLiga, l'Athletic Bilbao fa poker. Getafe corsaro, pari Siviglia in casa contro il Girona
Altre notizie Calcio estero
Man City, Ruben Dias: "Ho rinunciato a 10 anni alla mia vita privata per fare il... Man City, Ruben Dias: "Ho rinunciato a 10 anni alla mia vita privata per fare il calciatore"
Siviglia, il presidente spiega il mancato arrivo di Ramos: "Decisione mia, non dell'allenatore"... Siviglia, il presidente spiega il mancato arrivo di Ramos: "Decisione mia, non dell'allenatore"
Carvajal senza spazio al Real Madrid, ma centrale per la Spagna: lo annuncia de la... Carvajal senza spazio al Real Madrid, ma centrale per la Spagna: lo annuncia de la Fuente
Possibile ribaltare un 4-0? Eric Garcia: "Siamo il Barcellona e giochiamo in casa,... Possibile ribaltare un 4-0? Eric Garcia: "Siamo il Barcellona e giochiamo in casa, ovvio che sì"
Barcellona ko con l'Atletico Madrid e furioso con gli arbitri: possibile reclamo... Barcellona ko con l'Atletico Madrid e furioso con gli arbitri: possibile reclamo ufficiale
Barcellona, de Jong attacca gli arbitri: "Se quell'immagine non è IA allora è uno... Barcellona, de Jong attacca gli arbitri: "Se quell'immagine non è IA allora è uno scandalo"
Simeone prende in giro Yamal durante Atletico Madrid-Barcellona: il Cholo fa discutere... Simeone prende in giro Yamal durante Atletico Madrid-Barcellona: il Cholo fa discutere
Arsenal, ora il City è a -4. Raya: "Dobbiamo restare uniti, siamo ancora in ottima... Arsenal, ora il City è a -4. Raya: "Dobbiamo restare uniti, siamo ancora in ottima posizione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando Gattuso
Immagine top news n.1 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.2 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.3 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.4 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.5 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.6 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.7 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Klinsmann: "Sono interista sfegatato. Mi chiedo se Esposito resisterà a certi livelli per anni"
Immagine news Serie A n.2 Milan, dall'Inghilterra: più di un club in Premier League ha sondato l'entourage di Pulisic
Immagine news Serie A n.3 Di Canio: "Juve con poco spessore tecnico, l'Inter è sbocciata: ora uccide le partite"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Thuram sempre più centrale nel progetto: pronto il rinnovo soft con aumento
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso continua il suo tour: ieri ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio
Immagine news Serie A n.6 Zambrotta: "La Juventus ha fatto bene a blindare Yildiz. Spero che Vlahovic possa restare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà
Immagine news Serie B n.2 Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga la Serie A
Immagine news Serie B n.3 Quale futuro per la Sampdoria? Gruppo straniero in pressing per acquistare il club
Immagine news Serie B n.4 Padova senza Papu a Marassi: Gomez alza bandiera bianca contro la Samp
Immagine news Serie B n.5 La Sampdoria studia le soluzione da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla Premier
Immagine news Serie B n.6 Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’Inter
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosa ha fatto Dubickas? Gol pazzesco da centrocampo per l'attaccante della Ternana
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a +10 sul Ravenna secondo in classifica: allungo che può valere una stagione
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, il ko con il Forlì fatale per Banchieri: il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova
Immagine news Serie C n.6 Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…