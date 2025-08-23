Ufficiale Sinisterra lascia la Premier: l'esterno colombiano del Bournemouth va al Cruzeiro in prestito

Il Bournemouth ha ufficializzato il trasferimento di Luis Sinisterra al Cruzeiro, squadra brasiliana attualmente terza nella Serie A. Il colombiano si unirà con la formula del prestito stagionale, una scelta che rappresenta per il giocatore l’opportunità di vivere una nuova esperienza internazionale e di confrontarsi con un campionato competitivo e in crescita.

Sinisterra era arrivato a Bournemouth nell’estate del 2023, inizialmente in prestito dal Leeds United, e prima aveva giocato con il Feyenoord. Durante la sua esperienza in Inghilterra ha totalizzato 36 presenze con la maglia delle Cherries, dimostrando qualità tecniche e fisiche. Il momento più memorabile della sua avventura inglese risale ad agosto 2024, quando ha segnato il gol decisivo nella spettacolare vittoria per 3-2 contro l’Everton a Goodison Park.

Il trasferimento al Cruzeiro rappresenta una nuova sfida: il club brasiliano, che naviga stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato, punta su Sinisterra per rinforzare il reparto offensivo e aggiungere qualità e creatività al gioco della squadra. Il prestito, valido per l’intera stagione, offre al calciatore la possibilità di acquisire esperienza internazionale, confrontarsi con stili di gioco differenti e contribuire concretamente alla corsa al titolo in Brasile

Il Bournemouth, da parte sua, seguirà con attenzione l’evoluzione del giocatore, che potrà rientrare al termine del prestito con un bagaglio di esperienza maggiore.