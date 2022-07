UFFICIALE: Leeds scatenato, dopo Adams e Marc Roca ecco Sinisterra dal Feyenoord

Lo avevamo raccontato negli scorsi giorni e ora è diventato ufficiale: Luis Sinisterra è un nuovo giocatore del Leeds. Gli inglesi prelevano il difensore dal Feyenoord, con il colombiano che si lega al Leeds per i prossimi cinque anni. Prosegue la campagna acquisti importante del club di Jesse Marsch, che ieri ha annunciato l'arrivo dell'americano Adams e in precedenza aveva accolto Marc Roca, Aaronson e Kristensen.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Colombian international Luis Sinisterra from Feyenoord

— Leeds United (@LUFC) July 7, 2022