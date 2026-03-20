Spagna, i convocati di De La Fuente: Morata ancora fuori, 4 convocati per la prima volta

Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha annunciato la lista dei convocati per la finestra internazionale di marzo, che vedrà la Roja affrontare Serbia venerdì 27 marzo alle 21:00 allo Stadio de la Cerámica e Egitto martedì 31 marzo al RCDE Stadium. Questi saranno i primi impegni dell’anno 2026 e l’ultima finestra prima della FIFA World Cup, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Dopo la cancellazione della Finalissima, la Spagna tornerà quindi in campo contro Serbia ed Egitto. Con i serbi il bilancio è di due vittorie e un pareggio, mentre l’ultimo confronto con l’Egitto risale al maggio 2006 a Elche, con un successo per 2-0. Ci sono delle novità, perché quattro giocatori hanno ricevuto la loro prima chiamata con la nazionale maggiore: si tratta di Joan Garcia, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea e Víctor Muñoz.

Convocati per Serbia ed Egitto

Portieri: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan Garcia (Barcellona)

Difensori: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcellona), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Centrocampisti: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcellona), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcellona), Fermín López (Barcellona)

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Álex Baena (Atlético Madrid), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Borja Iglesias (Celta), Lamine Yamal (Barcellona)