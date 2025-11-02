Sprazzi del vero Barcellona. Ferran Torres: "Stiamo tornando dominanti come l'anno scorso"
Il Barcellona prova a dimenticare la sconfitta rimediata nel recente Clasico contro il Real Madrid: contro l'Elche è arrivato un rassicurante 3-1 con anche Lamine Yamal, duramente criticato in queste settimane, subito in gol.
Un altro giocatore che è andato in rete è Ferran Torres, che a fine gara ha sottolineato come la squadra di Flick stia lentamente tornando a fare il proprio miglior gioco, visto nella passata stagione: "Era importante scendere in campo con forza, prendere il comando del gioco e giocare la partita che volevamo" - ha sottolineato - ". Abbiamo visto durante la settimana che avrebbero giocato una partita a uomo contro di noi. Forse non siamo stati così decisi come pensavamo, ma abbiamo trovato lo spirito e l'intensità. Credo che stiamo ritrovando il Barça della scorsa stagione, quando dominavamo il campo fin dall'inizio".
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo 1-2
Alavés - Espanyol 2-1
Barcellona - Elche ore 3-1
Betis - Maiorca ore 21
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Espanyol 18
6. Getafe 17
7. Betis 16*
8. Alavés 15
9. Rayo Vallecano 14
10. Elche 14
11. Athletic 14
12. Siviglia 13
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 12
15. Osasuna 10*
16. Levante 9
17. Maiorca 9*
18. Valencia 9
19. Oviedo 7*
20. Girona 7
*una gara giocata in meno
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)