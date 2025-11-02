Sprazzi del vero Barcellona. Ferran Torres: "Stiamo tornando dominanti come l'anno scorso"

Il Barcellona prova a dimenticare la sconfitta rimediata nel recente Clasico contro il Real Madrid: contro l'Elche è arrivato un rassicurante 3-1 con anche Lamine Yamal, duramente criticato in queste settimane, subito in gol.

Un altro giocatore che è andato in rete è Ferran Torres, che a fine gara ha sottolineato come la squadra di Flick stia lentamente tornando a fare il proprio miglior gioco, visto nella passata stagione: "Era importante scendere in campo con forza, prendere il comando del gioco e giocare la partita che volevamo" - ha sottolineato - ". Abbiamo visto durante la settimana che avrebbero giocato una partita a uomo contro di noi. Forse non siamo stati così decisi come pensavamo, ma abbiamo trovato lo spirito e l'intensità. Credo che stiamo ritrovando il Barça della scorsa stagione, quando dominavamo il campo fin dall'inizio".

LALIGA, 11ª GIORNATA



Venerdì 31 ottobre

Getafe - Girona 2-1

Sabato 1 novembre

Villarreal - Rayo Vallecano 4-0

Atlético Madrid - Siviglia 3-0

Real Sociedad - Athletic 3-2

Real Madrid - Valencia 4-0

Domenica 2 novembre

Levante - Celta Vigo 1-2

Alavés - Espanyol 2-1

Barcellona - Elche ore 3-1

Betis - Maiorca ore 21

Lunedì 3 novembre

Oviedo - Osasuna ore 21

CLASSIFICA AGGIORNATA



1. Real Madrid 30

2. Barcellona 25

3. Villarreal 23

4. Atlético Madrid 22

5. Espanyol 18

6. Getafe 17

7. Betis 16*

8. Alavés 15

9. Rayo Vallecano 14

10. Elche 14

11. Athletic 14

12. Siviglia 13

13. Celta Vigo 13

14. Real Sociedad 12

15. Osasuna 10*

16. Levante 9

17. Maiorca 9*

18. Valencia 9

19. Oviedo 7*

20. Girona 7

*una gara giocata in meno

Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:

13 gol: Mbappé (Real Madrid)

7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)

6 gol: Etta Eyong (Levante)

5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)