Spagna, Ferran Torres come Di Stefano e Ramos: "Lo sapevo. Eguagliare due leggende..."

Un gioco da ragazzi per la Spagna archiviare in fretta la pratica Georgia con un 4-0 senza storia che virtualmente proietta la banda di De La Fuente direttamente alla Coppa del Mondo. Tra i marcatori della serata, tuttavia, spicca in modo particolare un attaccante del Barcellona che con la maglia delle Furie Rosse ha segnato il gol numero 23 in 52 apparizioni: Ferran Torres, che ha eguagliato due mostri sacri come Di Stefano y Sergio Ramos.

"Partita perfetta, ce ne andiamo con un buon sapore in bocca, abbiamo fatto un lavoro di squadra davvero buono. Non è ancora matematico (l'accesso diretto ai Mondiali, ndr), ma ci concentriamo sull’ultima partita: giocheremo per qualificarci. Dipende da noi stessi", ha commentato l'attaccante spagnolo a Teledeporte, con ovvio riferimento all'ultima partita e scontro diretto con la Turchia per la vetta del girone E.

Sul record personale di reti siglato con la Nazionale: "Ovviamente lo sapevo. È un sogno poter essere tra i 10 migliori marcatori e eguagliare leggende come Di Stéfano e Ramos. Non bisogna mai smettere di essere ambiziosi, quindi puntiamo a segnare ancora e a salire in quella classifica".

I risultati delle 18

Georgia - Spagna 0-4

11' Oyarzabal (S), 22' Zubimendi (S), 34' F.Torres (S), 63' Oyarzabal (S)

Cipro - Austria 0-2

18' Arnautovic rigore (A), 56' Arnautovic (A)

Liechtenstein - Galles 0-1

62' James (G)

Turchia - Bulgaria 2-0

18' Calhanoglu rigore (T), 84' autogol Chernev (T)

Le partite delle 20:45

Bosnia Erzegovina - Romania

Danimarca - Bielorussia

Grecia - Scozia

Slovenia - Kosovo

Svizzera - Svezia

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Spagna 15 punti

2. Turchia 12

3. Georgia 3

4. Bulgaria 0