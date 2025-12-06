Barcellona, Torres fa 3 gol al Betis: "Voglio continuare a mettere in difficoltà il mister"

"Non si segna una tripletta tutti i giorni, ma la statistica di undici gol non significa molto per me. Sapevo di poter essere titolare al Barça, lottare per un posto e ho intenzione di segnare molti altri gol. Il mio compito è continuare a mettere in difficoltà l'allenatore". Inizia così l'intervista di Ferran Torres dopo la vittoria del Barcellona per 3-5 a Siviglia contro il Betis in una gara in cui ha ricoperto il ruolo di mattatore con una tripletta.

Prosegue l'attaccante valenciano, come riportato da Mundo Deportivo: "La cosa più importante, però, è vincere su un campo così difficile. Come dico sempre, il Betis è un diretto rivale al vertice, una di quelle squadre che rende le cose molto difficili, e sapevamo di dover competere fin dal primo minuto. Era molto importante vincere e sapevamo come reagire al loro gol iniziale. Credo che la cosa più importante sia stata la reazione al primo gol. È una delle nostre chiavi del successo".

Sull'ipotesi che Yamal sia stato allenato dea Flick in settimana per giocare da centrocampista offensivo, infine, dice: "Non credo, ma è un giocatore così talentuoso che gioca lì e fa bene. Un giocatore come Lamine si adatta facilmente a qualsiasi situazione".