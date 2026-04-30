Steven Gerrard pronto a tornare in pista. Pronta per lui una panchina di Championship

È di queste ore la notizia dell'esonero di Scott Parker da parte del Burnley. I clarets presumibilmente si affideranno a un traghettatore per le ultime partite di Premier League. La squadra è già retrocessa in Championship e secondo le indiscrezioni arrivate dal Regno Unito c'è già un candidato forte per la panchina, ossia Steven Gerrard.

45 anni, l'ex bandiera del Liverpool non allena da oltre un anno, quando a gennaio 2025 ha lasciato la panchina dell'Al-Ettifaq. Sono invece 4 anni che Gerrard non allena in Inghilterra (novembre 2021-ottobre 2022 alla guida dell'Aston Villa).