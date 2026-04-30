Steven Gerrard pronto a tornare in pista. Pronta per lui una panchina di Championship
TUTTO mercato WEB
È di queste ore la notizia dell'esonero di Scott Parker da parte del Burnley. I clarets presumibilmente si affideranno a un traghettatore per le ultime partite di Premier League. La squadra è già retrocessa in Championship e secondo le indiscrezioni arrivate dal Regno Unito c'è già un candidato forte per la panchina, ossia Steven Gerrard.
45 anni, l'ex bandiera del Liverpool non allena da oltre un anno, quando a gennaio 2025 ha lasciato la panchina dell'Al-Ettifaq. Sono invece 4 anni che Gerrard non allena in Inghilterra (novembre 2021-ottobre 2022 alla guida dell'Aston Villa).
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Inzaghi: "L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato. La mia Inter è stata penalizzata, non favorita"
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Milan, Inter, Juve, Napoli ed estero: tutti vogliono Mario Gila, e il Real aspetta una mossa di Lotito
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento