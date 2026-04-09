Chi non vorrebbe 29 assist in un anno? Gerrard: "Vedrei bene Olise al Liverpool"

Lo storico capitano del Liverpool, Steven Gerrard, ha dichiarato apertamente di voler vedere Michael Olise in maglia Reds, pur nutrendo forti dubbi sul fatto che il francese sia disposto a lasciare il Bayern Monaco. "Il problema è: perché dovrebbe andarsene? Il Bayern è un club enorme, lottano per i trofei più prestigiosi e questa è forse la squadra più forte che abbiamo visto in Baviera negli ultimi anni", ha spiegato Gerrard. Per l'ex numero 8, la stabilità trovata da Olise in Germania rappresenta l'ostacolo principale a un suo approdo ad Anfield.

"E mi manca anche Luis Diaz"

Gerrard vede nel talento francese un giocatore nel pieno della sua maturazione psicofisica e tecnica: "Si sta preparando a conquistare il Mondiale quest'estate. Sembra un ragazzo molto felice e stabile, non credo che andrà da nessuna parte". Nonostante lo scetticismo sulla fattibilità dell'affare, Steven non ha nascosto il suo desiderio per il mercato del Liverpool, aggiungendo una nota nostalgica sul passato: "Sì, mi piacerebbe vederlo al Liverpool e, sapete una cosa? Non mi dispiacerebbe nemmeno vedere il ritorno di Luis Diaz. Mi manca".

Numeri da urlo in questa stagione

I numeri di Michael Olise in questa stagione giustificano ampiamente l'ammirazione di una leggenda come Gerrard. Il trequartista ha collezionato finora 41 presenze a livello di club, mettendo a referto statistiche impressionanti: 16 gol e ben 29 assist. Un rendimento che lo ha consacrato come uno dei profili più desiderati d'Europa, rendendo la sua permanenza al Bayern un punto fermo per il futuro dei tedeschi e un sogno complicato per il Liverpool.