Svelate le cinque richieste di JJ Gabriel al Manchester United per la firma sul rinnovo

Il Times di oggi ha svelato le richieste avanzate alla dirigenza del Manchester United da JJ Gabriel e da suo padre per la firma del primo contratto da professionista prima della rottura tra le parti. Tra le pretese avanzate figuravano:

- La maglia numero 77 con la scritta «Gabriel JR» sulle spalle

- La garanzia di allenarsi esclusivamente con la prima squadra

- Un minimo di 20 minuti garantiti in campo in tre partite specifiche

- Uno stipendio annuale a sette cifre

Di fronte a condizioni ritenute inaccettabili, i Red Devils hanno risposto con un netto rifiuto. La decisione del club di respingere le richieste ha di fatto interrotto ogni trattativa, e le parti sono ormai vicine al punto di rottura: il giovane talento è destinato a lasciare il Manchester United a breve e si sta allenando da settimane in Catalogna.