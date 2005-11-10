Il Real Madrid è pronto a mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio inglese. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, i blancos hanno definito l'acquisizione di JJ Gabriel dal Manchester United, al quale verseranno 360mila euro a titolo di indennizzo per la formazione. Il giovane attaccante firmerà un contratto triennale e inizialmente verrà aggregato alla formazione Juvenil A, in attesa di poter giocare con il Castilla a partire da gennaio. L'annuncio ufficiale è atteso a breve.

JJ Gabriel, la rottura con il Manchester United

I rapporti tra il giovane talento e i Red Devils si erano deteriorati nel corso del mese di settembre. Dopo aver esordito in prima squadra in amichevole durante il precampionato, Gabriel sperava di ricevere una convocazione per la prima giornata di Champions League contro il Sabah. Le aspettative sono rimaste disattese, nonostante Michael Carrick fosse intenzionato a concedergli spazio la settimana successiva contro il Brighton in Carabao Cup. Il calciatore e i suoi rappresentanti avevano quindi chiesto allo United di essere liberati dal vincolo contrattuale in scadenza al termine della stagione.

Un predestinato: il Real Madrid si assicura il miglior giocatore della Premier Under 18

“Il mondo è ai suoi piedi”, aveva detto di Gabriel Darren Fletcher, storico centrocampista del Manchester United e allenatore dell'Academy. Il gioiello dei Red Devils si era guadagnato la convocazione per la tournée estiva della prima squadra grazie a una stagione 2025/26 straordinaria, culminata con il riconoscimento di miglior giocatore del campionato inglese Under 18, nonostante avesse appena 14 anni all'inizio dell'annata. Adesso lo attende una nuova avventura in Spagna.