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Tanguy Nianzou torna in Francia: l'ex difensore del PSG ha firmato con il Lilla

Tanguy Nianzou torna in Francia: l'ex difensore del PSG ha firmato con il Lilla TUTTOmercatoWEB
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 07:42Calcio estero

Il Lilla ha ufficializzato l'ingaggio di Tanguy Nianzou. Il difensore franco-ivoriano, 24 anni, ha firmato un contratto di due stagioni con opzione per una terza e vestirà la maglia dei Dogues nella stagione 2026-27.

Cresciuto calcisticamente nella regione parigina, Nianzou è entrato nel settore giovanile del Paris Saint-Germain a soli 14 anni. Il suo talento gli ha permesso di bruciare le tappe fino all'esordio in prima squadra nel dicembre 2019, quando Thomas Tuchel lo lanciò in Ligue 1 contro il Montpellier. Pochi giorni dopo stabilì anche un record, diventando il più giovane giocatore della storia del PSG a disputare una partita di Champions League, contro il Galatasaray. Con il club parigino ha conquistato Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega prima di trasferirsi, nell'estate del 2020, al Bayern Monaco. In Germania ha collezionato 28 presenze in due stagioni, vincendo due Bundesliga e due Supercoppe di Germania.

Nel 2022 è approdato al Siviglia, dove si è imposto fin da subito come titolare. Nonostante alcuni infortuni che ne abbiano limitato la continuità, ha superato le 60 presenze con il club andaluso, contribuendo anche alla conquista dell'Europa League nel 2023. Parallelamente al percorso nei club, Nianzou ha vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili francesi, dall'Under 16 all'Under 21.

Il presidente del Lille, Olivier Létang, ha spiegato le ragioni dell'investimento: "L'arrivo di Tanguy ci permette di aggiungere nuove soluzioni al reparto difensivo. Ha già dimostrato il suo valore e il suo potenziale. Vogliamo metterlo nelle condizioni ideali per ritrovare continuità, giocare con regolarità e tornare ad esprimersi ai massimi livelli. Conosciamo il suo percorso e siamo convinti di poterlo aiutare a ritrovare un'elevata competitività. Iniziamo questa avventura con ambizione, fiducia e grande entusiasmo". Entusiasta anche il diretto interessato: "La sensazione che provo oggi è soprattutto gioia. Sono molto felice di aver avuto l'opportunità di firmare con il Lilla, che considero il club ideale per proseguire la mia carriera. Voglio ritrovare fiducia, continuità e aiutare la squadra a vincere. Sono felice anche di tornare in Francia, il Paese in cui sono nato e dove ho imparato a giocare. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e i tifosi. Adesso sono anch'io un Dogue".

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