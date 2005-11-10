Ufficiale Il Paris FC rinforza l'attacco: dall'Auxerre ecco il bomber maliano Lassine Sinayoko

Il Paris FC ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante maliano Lassine Sinayoko, che ha firmato un contratto fino al 2029 dopo il trasferimento dall'Auxerre. Nato a Bamako e cresciuto calcisticamente nella regione parigina, Sinayoko ha completato il proprio percorso di formazione proprio con l'Auxerre, club che lo ha portato al debutto tra i professionisti nel 2021. Con la formazione borgognona ha collezionato 175 presenze, contribuendo a due promozioni in Ligue 1.

Reduce dalla migliore stagione della sua carriera, il 26enne ha chiuso il campionato 2025/26 con 12 gol e 4 assist, risultando il principale trascinatore dell'Auxerre nella corsa alla salvezza. Dal 2021 è inoltre un punto fermo della nazionale del Mali, con cui ha preso parte alle ultime edizioni della Coppa d'Africa.

Attaccante completo, dinamico e generoso, Sinayoko rappresenta un rinforzo di esperienza e qualità per la squadra allenata da Liam Rosenior, che punta su di lui per aumentare il peso offensivo nella prossima stagione. Il direttore sportivo Marco Neppe ha accolto così il nuovo acquisto: "Siamo felici dell'arrivo di Lassine. È un attaccante nel pieno della maturità calcistica, capace di migliorare la squadra sia in campo che fuori. Le sue qualità tecniche, fisiche e umane lo rendono il profilo ideale per il nostro progetto. Non vediamo l'ora di vederlo con la maglia del Paris FC".