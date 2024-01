Milan, Nianzou alternativa a Brassier: il difensore può partire con una formula conveniente

Il Milan è ancora a caccia di un difensore centrale. Il rientro anticipato di Gabbia dal Villarreal non può bastare per sopperire alle tantissime defezioni patite dai rossoneri nell'arco della prima parte di stagione. Per questo la dirigenza rossonera - come scrive oggi in edicola Tuttosport - è attesa ancora sul mercato per andare a rimpolpare il reparto difensivo.

Se il primo nome è Lilian Brassier, quello che arriva subito dopo sulla lista rossonera è il 2002 Tanguy Nianzou Kouassi, centrale del Siviglia ma con già un passato al Bayern Monaco e Psg. Il francese non trova spazio nel club spagnolo, per questo potrebbe essere fattibile un'operazione in prestito con diritto di riscatto.