Tempesta Nizza: in piena crisi, giocatori aggrediti dai tifosi. Mister Haise vuole dimettersi

Esplosa la rabbia incontrollata dei tifosi del Nizza contro i giocatori nei pressi del centro sportivo del club, al rientro dalla sconfitta col Lorient, ora rischia di scatenarsi una reazione a catena. Infatti Jeremie Boga e Terem Moffi, i due calciatori aggrediti una volta scesi dal pullman da un'orda di circa 400 tifosi presenti, intendono levare le tende dalla società degli aquilotti dopo quanto accaduto e ora, sul punto di non ritorno, anche l'allenatore Franck Haise starebbe meditando l'addio.

Irreparabile il danno commesso dai sostenitori del Nizza, al netto dei risultati negativi dell'ultimo periodo (6 sconfitte di fila tra tutte le competizioni). Queste derive intollerabili hanno provocato una frattura con il tecnico francese di 54 anni, provato dall'episodio sconcertante. E adesso, secondo quanto rivelato da Foot Mercato, l'uomo starebbe meditando di impacchettare i suoi effetti personali e lasciare il club di Ligue 1. Sotto contratto fino a giugno 2029, avrebbe confidato internamente che il limite sarebbe stato valicato e starebbe ponderando accuratamente la possibilità di rassegnare le dimissioni.

Un momento già presentatosi dopo la pesante sconfitta incassata in Europa League per mano del Porto di Farioli, salvo poi fare marcia indietro, sperando nel moto d'orgoglio del suo Nizza. Di una reazione. Finora mai arrivata. Ma di fronte a episodi di tale violenza, perpetrati addirittura dai propri tifosi, Haise starebbe mettendo in discussione la sua posizione.