Rennes, a un passo la firma di Haise: per l'ex tecnico di Lens e Nizza è un ritorno alle origini

Franck Haise, libero da dicembre dopo l’addio al Nizza, è pronto a tornare su una panchina di Ligue 1. Con l’esonero di Habib Beye dal Rennes, la sua candidatura è rapidamente emersa come naturale, anche grazie ai legami con Arnaud Pouille, presidente che ha conosciuto ai tempi della Gaillette, e dalla presenza in rosa di giocatori che ha già allenato come Brice Samba e Przemyslaw Frankowski.

Secondo Canal+, Haise avrebbe già trovato un accordo con il club bretone per un contratto di 18 mesi, fino a giugno 2027, con soltanto qualche dettaglio da definire prima della firma ufficiale. Il ritorno di Haise rappresenta una sorta di "ritorno alle origini": dopo la carriera da calciatore, il tecnico francese aveva guidato il centro di formazione del club dal 2006 per sei anni, sviluppando la propria esperienza come allenatore e formando giovani talenti.

Successivamente, Haise si è affermato come tecnico di primo piano, soprattutto al Lens, diventando uno dei volti più importanti del calcio francese.