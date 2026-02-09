Ufficiale Rennes, finisce l'era Beye: il tecnico esonerato dopo il brutto k.o. contro il Lens

Il Rennes ha preso la sua decisione. Dopo l’ennesima serata difficile, culminata nella sconfitta per 3-1 sul campo del Lens, il club bretone ha deciso di sollevare Habib Beye dall’incarico di allenatore della prima squadra. Con lui lasciano anche i suoi assistenti Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard e Yann Cavezza. In attesa di una decisione definitiva sull’organigramma tecnico, la conduzione degli allenamenti è stata affidata a Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Maxime Le Marchand.

Arrivato con l’obiettivo di ridare slancio a un progetto fragile, Beye non è mai riuscito a invertire una crisi profonda, sia sul piano sportivo che mentale. I risultati deludenti, il clima di sfiducia crescente e l’immagine di una squadra progressivamente svuotata di energie hanno convinto la dirigenza ad accelerare i tempi, nonostante la volontà iniziale di concedere fiducia e continuità al tecnico.

I numeri, del resto, sono impietosi. Il Rennes attraversa una fase nera, con una difesa in evidente affanno: dieci gol subiti nelle ultime tre gare ufficiali. La partita di Lens ha rappresentato il punto di rottura definitivo: avanti all’intervallo, i bretoni sono crollati nella ripresa, incapaci di reagire anche in superiorità numerica. A pesare ulteriormente, l’eliminazione in Coppa di Francia contro il Marsiglia, vissuta internamente come un fallimento simbolico.

Anche fuori dal campo il contesto si è fatto sempre più teso. Alcune scelte forti, come l’esclusione disciplinare di Brice Samba, hanno alimentato discussioni e fratture. Le parole di Valentin Rongier dopo Lens, pur improntate all’unità, hanno lasciato intravedere un disagio profondo. Con questo esonero, il Rennes si appresta a nominare il quarto allenatore in appena due anni. Dopo Stéphan, Sampaoli e Beye, il club è di nuovo alla ricerca di una guida capace di ricostruire in fretta un progetto sportivo in perdita di identità. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome più caldo resta quello di Franck Haise, chiamato a una missione complessa in un ambiente che ambisce all’Europa ma fatica a ritrovare stabilità.