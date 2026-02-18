Ufficiale Haise torna a casa, è il nuovo allenatore del Rennes: "Progetto solido, grande occasione"

Il Rennes ha ufficializzato la nomina di Franck Haise come nuovo tecnico della prima squadra. Il 54enne allenatore ha firmato un contratto fino al 2027 e sarà affiancato nel suo staff da Johann Ramaré e da Lilian Nalis. Per Haise si tratta di un ritorno in una piazza che conosce bene, avendo lavorato nell’Academy del club tra il 2006 e il 2012.

Ex difensore con trascorsi a Rouen, Laval e Angers, Haise ha intrapreso presto la carriera da allenatore, costruendosi una solida reputazione nel settore giovanile prima di affermarsi tra i professionisti. La consacrazione è arrivata sulla panchina del Lens, dove ha guidato i "Sang et Or" dalla Ligue 2 fino al secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2022/2023, a un solo punto dal Paris Saint-Germain. Un’annata straordinaria che gli è valsa il premio di miglior allenatore ai trofei UNFP.

Nel 2024 ha sposato il progetto del Nizza, centrando al primo anno la qualificazione ai playoff di Champions League grazie al quarto posto in campionato. Ora la nuova sfida a Rennes, club di proprietà della famiglia Pinault da quasi trent’anni. "È una gioia tornare qui - ha dichiarato Haise -. Il club è cresciuto molto, le infrastrutture sono eccezionali e il progetto è solido. È una grande opportunità farne parte". Con oltre 200 partite in Ligue 1, Haise porta esperienza, identità tattica e una cultura del lavoro riconosciuta. Il Rennes punta su di lui per aprire un nuovo ciclo ambizioso.