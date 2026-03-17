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Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: "Auspichiamo che tutti rispettino il calendario. Iran compreso"

Tensioni Mondiali 2026, la FIFA: "Auspichiamo che tutti rispettino il calendario. Iran compreso"TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:24Calcio estero
Yvonne Alessandro

È scoppiato un caso diplomatico sui prossimi Mondiali di calcio 2026. La federazione iraniana (FFIRI) ha ufficialmente aperto un tavolo di trattativa con la FIFA per ottenere lo spostamento delle proprie gare del primo turno dagli Stati Uniti al Messico. Tra il conflitto mediorientale e le recenti dichiarazioni della Casa Bianca, la sicurezza della delegazione asiatica sarebbe a rischio in territorio statunitense.

"Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America", ha dichiarato fermamente Mehdi Taj, presidente della federazione calcistica iraniana. Le parole di Taj, rilanciate tramite un comunicato ufficiale sull'account X della rappresentanza diplomatica, non lasciano spazio a interpretazioni: la volontà di Teheran è quella di evitare il suolo statunitense. "Stiamo attualmente negoziando con la FIFA — ha aggiunto il numero uno dell'Iran — affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico".

Resta ora da capire quale sarà la posizione della FIFA di fronte a una richiesta che rischierebbe di stravolgere il calendario e la logistica del torneo continentale. Intanto, un portavoce del massimo organo mondiale di calcio ha assicurato: "La FIFA è in costante contatto con tutte le federazioni affiliate partecipanti, compreso l’Iran, per discutere i piani relativi alla Coppa del Mondo FIFA 2026. La FIFA auspica che tutte le squadre partecipanti disputino le partite secondo il calendario annunciato il 6 dicembre 2025".

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