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Tottenham, Bissouma non rinnova: il centrocampista lascia la squadra di De Zerbi

Tottenham, Bissouma non rinnova: il centrocampista lascia la squadra di De ZerbiTUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 13:43Calcio estero

Il Tottenham ha ufficializzato la separazione da Yves Bissouma al termine naturale del suo contratto, segnando la fine dell’esperienza del centrocampista maliano dopo tre stagioni in squadra.

Arrivato dal Brighton & Hove Albion nell’estate del 2022, Bissouma ha collezionato complessivamente 111 presenze in tutte le competizioni, diventando una pedina importante nello sviluppo degli Spurs. Nel corso della sua avventura ha realizzato due reti in Premier League, contro Everton e West Ham nella fase iniziale della stagione 2024/25, prima di vivere il momento più significativo del suo percorso: la conquista dell’Europa League.

Proprio nella cavalcata europea, il centrocampista ha avuto un ruolo determinante, distinguendosi in particolare nelle semifinali contro il Bodø/Glimt e nella finale vinta a Bilbao contro il Manchester United, contribuendo in modo decisivo al successo. Parallelamente, la società londinese ha comunicato anche una serie di addii nel settore giovanile. Dal gruppo Under-21 lasciano il club Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig e Calum Logan, tutti giunti al termine del loro contratto.

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