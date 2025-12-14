Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Foto di Bissouma in cui inala (ancora) gas esilarante: "Mi scuso con i tifosi del Tottenham"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 15:26Calcio estero
Il centrocampista del Tottenham Yves Bissouma si è scusato con i tifosi degli Spurs. Il The Sun ha pubblicato materiale fotografico che lo raffigurerebbe nell'atto, secondo il quotidiano, di inalare il cosiddetto "gas esilarante", il NOS (protossido di azoto).

Il centrocampista 29enne, che deve ancora essere giocare per il club del nord di Londra in questa stagione, ha anche rivelato che una serie di furti lo aveva lasciato abbattuto e ha influito sulla sua "salute mentale".

Il tecnico degli Spurs Thomas Frank ha confermato la scorsa settimana che il club sta conducendo le proprie indagini dopo che sono trapelati video di Bissouma che sembrava inalare protossido di azoto. Il protossido di azoto è stato reso una droga di classe C nel 2023 come parte del piano d'azione per il comportamento antisociale del governo del Regno Unito e il suo possesso per uso ricreativo è un reato.

È la seconda volta che il giocatore del Mali è accusato di aver usato la sostanza illegale dopo aver scontato una sospensione del club nell'agosto dello scorso anno per lo stesso reato. In un'intervista con il Sun, Bissouma ha detto: "Mi dispiace. Questo incidente ha spezzato qualcosa in me che non sapevo nemmeno di poter rompere. Mi scuso con i fan. Il trauma ha aggiunto alla mia vita: paura, panico, depressione e paranoia. Mi sento davvero male per questo. Devo scusarmi. Quando è uscita la foto ha colpito me e tutti, specialmente la mia famiglia. So che non va bene per me, per la mia immagine, perché sono un giocatore di calcio professionista".

Bissouma spiega che dopo una serie di rapine, una delle quali lo ha costretto a trasferirsi, dove orologi, borse e gioielli firmati, aveva dormito al campo di addestramento degli Spurs: "La mia salute mentale è stata messa male a volte. Non è una scusa per quello che è successo, ma spero che le persone possano forse capirmi un po' di più a causa di questo. A volte, avevo troppa paura di dormire a casa, quindi ho dormito nel campo di allenamento. Per tipo tre, quattro, a volte cinque giorni, ho dormito lì perché non volevo stare a casa. Anche parlare di questo è difficile. Tutte queste cose stavano succedendo nella mia testa, preoccupandomi per mio padre che non sta bene, e a volte penso che come essere umano, è un po' difficile. Sto cercando di rimanere forte".

