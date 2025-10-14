Entra, si infortuna dopo pochi secondi ed esce: esordio stagionale da incubo per Bissouma

La stagione da incubo di Yves Bissouma prosegue senza tregua. Il centrocampista del Tottenham, 29 anni, è stato costretto a lasciare il campo in barella durante l’ultima gara della nazionale del Mali contro il Madagascar, una manciata di secondi dopo essere entrato in campo.

Bissouma non ha ancora giocato nemmeno un minuto con gli Spurs sotto la gestione di Thomas Frank a causa di un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento prima della prima giornata di Premier League contro il Burnley. Dopo aver recuperato e ripreso gli allenamenti, il centrocampista era stato convocato per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. L’esordio stagionale è però durato pochissimo: Bissouma è rimasto a terra dopo un contrasto, mostrando immediatamente dolore e incapacità di proseguire, costringendo i compagni e lo staff medico a soccorrerlo. Il ritorno a Londra sarà ora determinante per valutare la gravità dell’infortunio e l’eventuale periodo di stop.

Questa situazione arriva dopo un precampionato complicato, durante il quale il giocatore era stato escluso dalla sfida di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain per ritardi ripetuti agli allenamenti. Il tecnico Frank aveva poi assicurato che il problema disciplinare era stato risolto e che Bissouma rientrava nei suoi piani. Il centrocampista, in scadenza di contratto a fine stagione, era stato vicino a un trasferimento al Galatasaray con prestito e obbligo di riscatto, ma le trattative si erano interrotte; ora il nuovo stop rischia di compromettere anche eventuali mosse di mercato future.