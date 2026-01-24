"Dobbiamo tenerli": Tottenham, Tel e Bissouma non si muovono a gennaio. Parola di Frank

Thomas Frank ha lasciato intendere che non sarà permesso a nessun giocatore di partire a gennaio, nonostante le speculazioni sul futuro di Mathys Tel e Yves Bissouma. L'allenatore degli Spurs infatti intende contare su quest'ultimo in assenza di Bergvall per infortunio, nonostante il centrocampista maliano venisse dato in uscita in questa finestra di trasferimenti invernale. E invece è subentrato dalla panchina contro il West Ham ed è pronto per la sua prima da titolare stagionale sabato a Burnley.

Anche l’infortunio di Kudus ha offerto a Tel un’opportunità e, sebbene l'ex Bayern sia stato escluso dalla rosa della Champions League in favore di Solanke per la vittoria infrasettimanale contro il Dortmund, Frank non intende privarsene. "I giocatori che abbiamo in rosa dobbiamo tenerli per avere abbastanza elementi per rendere al meglio", ha dichiarato l'allenatore degli Spurs. "Nella partita contro il Dortmund, quando avevamo pochi giocatori disponibili... è difficile cambiare la gara quando serve o mantenere la freschezza".

E ha aggiunto: "(...) Sicuramente avremo più giocatori a disposizione per sabato, ma abbiamo bisogno che tutti siano disponibili", rimarca Frank. Quanto a Bissouma invece e al suo futuro: "Direi che è giusto dire che non siamo in tanti! Ed è un buon giocatore. Ha fatto molto bene contro il West Ham e l’unica cosa su cui ci stiamo concentrando è che sia disponibile per Burnley sabato".