Tottenham, la panchina di Tudor è sempre più traballante: piace il profilo di Adi Hutter

La posizione di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è sempre più in bilico. La pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Nottingham Forest nell’ultimo turno di campionato ha aggravato una situazione già delicata, lasciando gli Spurs a un solo punto dalla zona retrocessione in Premier League. Un rendimento al di sotto delle aspettative che ha acceso i riflettori sul futuro dell’allenatore croato.

Secondo le informazioni diffuse da Sky Sport DE, la dirigenza londinese starebbe iniziando a valutare possibili alternative nel caso in cui si decidesse per un cambio in panchina. Tra i nomi più caldi figura quello di Adi Hütter, tecnico austriaco con una solida esperienza internazionale e particolarmente apprezzato ai vertici del club inglese.

Hütter, 56 anni, è attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza al Monaco, terminata nell’ottobre del 2025. In precedenza si era fatto notare per il lavoro svolto all’Eintracht Francoforte, dove aveva ottenuto risultati importanti sia in Germania sia nelle competizioni europee. Nonostante l’interesse concreto, al momento non risultano contatti ufficiali tra le parti. Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, parlavano di primi approcci già avviati, ma fonti vicine ad Hutter smentiscono l’esistenza di trattative in fase avanzata. Per l'ex mister di Juventus e Lazio il momento è davvero delicato.