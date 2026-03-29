Tottenham, ricerche per il dopo-Tudor: l'identikit per il finale di stagione è chiaro. Poi De Zerbi?

Il Tottenham è già al lavoro per individuare il successore di Igor Tudor, esonerato dopo appena sette partite. Una decisione che certifica il momento estremamente delicato degli Spurs, chiamati ora a una scelta cruciale per evitare un finale di stagione ancora più complicato. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club londinese non è alla ricerca di un tecnico legato necessariamente all’identità storica del Tottenham, ma piuttosto di un profilo con esperienza concreta in Premier League. L’obiettivo è affidarsi a un allenatore che conosca bene le dinamiche del campionato inglese e sappia gestire la pressione di un calendario complesso, tra trasferte insidiose e sfide ravvicinate.

Tudor era stato ingaggiato per risolvere una situazione difficile, ma i risultati non hanno dato le risposte attese. Le sconfitte contro Crystal Palace e Fulham hanno aggravato il quadro, facendo emergere fin da subito le difficoltà di un progetto che non è mai realmente decollato. Il rischio retrocessione, per quanto clamoroso, viene considerato concreto. Proprio per questo motivo, la dirigenza vuole accelerare i tempi e arrivare a una nuova nomina nei prossimi giorni.

Il Tottenham resta comunque una piazza ambita: in passato ha attirato tecnici di primo piano come Conte e Mourinho, mentre Pochettino non ha mai nascosto il desiderio di tornare. Tra i nomi seguiti c’è anche quello di Roberto De Zerbi, che potrebbe rappresentare un’opzione per il futuro ma non per l'immediato, dal momento che non pare aver voglia di subentrare a stagione in corso. Una scelta che sarà determinante per il destino del club.