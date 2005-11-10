Ufficiale Trivante Stewart lascia Israele e vola in Turchia. L'ex Salernitana firma col Gaziantep

Trivante Stewart è pronto per cominciare una nuova avventura in Europa. L'attaccante giamaicano si è trasferito al Gaziantep FK, club della Süper Lig turca, con la formula del prestito annuale. Lascia così il Maccabi Haifa dopo una sola stagione.

Classe 2000 e originario di Spanish Town, Stewart si è costruito una carriera in costante crescita, passando dal campionato giamaicano al calcio europeo. Nel suo percorso ha già maturato esperienze in Italia (4 presenze in Serie A con la Salernitana), Serbia (Partizan) e Israele, mettendosi in evidenza per la sua forza fisica, i movimenti in profondità e il fiuto del gol.

L'approdo in Turchia rappresenta un'importante occasione per misurarsi in uno dei campionati più competitivi del continente e rilanciare ulteriormente la propria carriera.