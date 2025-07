Ufficiale Trivante Stewart lascia il Radnicki e va al Maccabi Haifa: trasferimento record per i serbi

Il Radnicki ha ufficializzato la cessione dell’attaccante giamaicano Trivante Stewart al Maccabi Haifa. L'operazione rappresenta il trasferimento in uscita più importante nella storia del club serbo, con una cifra record di 1,5 milioni di euro.

Come reso noto dalla dirigenza, l’accordo tra i due club è stato già firmato e il pagamento sarà effettuato in due tranche. Restano solo da completare le visite mediche del giocatore. Stewart era arrivato al Radnički nell’estate del 2023 dalla Salernitana (dove non ha lasciato il segno) per appena 80.000 euro e il club italiano incasserà ora una percentuale sulla rivendita, secondo quanto previsto dagli accordi stipulati.

Classe 2000, Stewart si è subito imposto come uno dei protagonisti della squadra serba grazie alla sua potenza fisica, alla capacità di attaccare la profondità e al fiuto per il gol. Nella stagione appena conclusa ha disputato 38 partite mettendo a segno 16 reti tra campionato e coppe, attirando così l’attenzione di diversi club. Il Radnicki, nel comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare l’attaccante per l’impegno e la professionalità mostrati durante la sua permanenza in Serbia, augurandogli il meglio per il futuro. Trivante Stewart si prepara ora ad affrontare una nuova sfida con il Maccabi Haifa, squadra ambiziosa e presenza fissa nelle competizioni europee.