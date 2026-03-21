Udinese, l'ex Beto fa 2 gol e piega il Chelsea: "All'Everton mi sento a casa. Fuori dall'hotel..."

Sette gol stagionali raggiunti questa sera da Beto, in occasione di una serata favolosa che ha regalato all'Everton la seconda vittoria di fila in casa in Premier League e proprio contro il Chelsea di Rosenior.

L'ex attaccante dell'Udinese è stato soprannominato come eroe della partita per aver messo in ginocchio la difesa dei Blues e inaspettatamente lanciato i Toffees a -2 dai londinesi. Ritrovandosi a soli tre passi di distanza dalla zona Europa.

Parlando a Sky Sports UK al termine del match, Beto ha commentato: "Non penso di essere un eroe. Mi sento a casa. Giocare per l'Everton è qualcosa di incredibile. Vuoi solo dare il massimo e aiutare la squadra con gol, assist, buone prestazioni, qualsiasi cosa. Sono davvero felice", ha raccontato guineense che nell'estate del 2023 ha lasciato la Serie A e l'Udinese per sbarcare in Premier.

"Oggi per noi era una partita da vincere a tutti i costi. Da quando siamo usciti dall'hotel i tifosi gridavano. Lo sapevano. Sentivano che dovevamo vincere questa partita, così abbiamo fornito una grande prestazione: tre gol, porta inviolata. Siamo felici", ha concluso ai microfoni dell'emittente satellitare Beto.