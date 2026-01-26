No di En-Nesyri? La Juve pensa a Beto: l'Everton lo valuta 20 milioni, operazione fattibile

La Juventus continua a essere attiva sul mercato e non verrà certamente fermata dal rifiuto di Youssef En-Nesyri. Un attaccante di ruolo serve come il pane a Luciano Spalletti, che è stato chiaro con la società e di conseguenza i bianconeri si sono messi alla ricerca di un profilo che potrebbe permettere loro di fare il sato di qualità. L'ultima idea, secondo quanto riportato da gazzetta.it, porta a Beto.

L'Everton, club che al momento è proprietario del suo cartellino, lo valuta 20 milioni di euro, una somma che è sicuramente alla portata della Vecchia Signora. La formula dell'operazione eventualmente sarebbe quella del prestito senza obbligo di riscatto e la strada non appare così tanto in salita. Gli intermediari sono al lavoro per provare a imbastire i primi colloqui tra le parti.