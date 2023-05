Edwin van der Sar lascia l'Ajax, è ufficiale. Il glorioso club olandese fa sapere con un comunicato ufficiale che dopo quasi 11 anni le strade si separeranno. Su richiesta del club, il CEO uscente rimarrà in carica fino al 1° agosto, per poi passare la mano. Lo stesso Van der Sar ha dichiarato: "Sento il bisogno di prendere le distanze, riposarmi un po' e fare altre cose. Non mi fa stare bene prendere decisioni sul futuro di questo meraviglioso club nel prossimo periodo. Per questo ho deciso di dimettermi".

Thanks for everything, Edwin ♥️

You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 30, 2023